Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Yakin Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Paulus Tannos

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |12:43 WIB
KPK Yakin Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Paulus Tannos
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Majelis Hakim akan menolak permohonan praperadilan tersangka dugaan korupsi e-KTP, Paulus Tannos. Apalagi, Tannos masih berstatus DPO dan berada di luar negeri.

“Kami meyakini hakim praperadilan akan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 yang melarang tersangka berstatus buron mengajukan praperadilan,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo, Sabtu (29/11/2025).

Dalam SE MA tersebut, ditegaskan bahwa tersangka yang melarikan diri atau berstatus DPO tidak dapat mengajukan praperadilan.
“Jika penasihat hukum atau keluarga tetap mengajukan, maka hakim wajib menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Putusan tersebut tidak dapat ditempuh upaya hukum apa pun,” tutur Budi.

Ia mengatakan aturan ini diterbitkan untuk mencegah adanya pihak-pihak yang menghindar atau melarikan diri, namun tetap mencoba menggugat keabsahan penyidikan.

“Tidak adil jika seseorang menolak hadir, tidak kooperatif, bahkan melarikan diri, namun tetap ingin mempersoalkan keabsahan penetapan tersangka dan tindakan penyidikan oleh KPK melalui praperadilan. Negara tentu tidak memberikan ruang untuk itu,” tutur Budi.

Sekadar informasi, Paulus Tannos, buronan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP, mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terkait sah atau tidaknya penangkapan.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180247/setya_novanto-I0in_large.jpg
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat, Ditjenpas Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163651/kpk-pw4U_large.jpg
Setya Novanto Bebas Bersyarat, KPK: Urusan Kementerian Imipas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/337/3152220/ma_kabulkan_pk_setya_novanto_ini_respons_kpk-1oOX_large.jpg
MA Kabulkan PK Setya Novanto, Ini Respons KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3151979/setyo_novanto-SOLU_large.jpg
MA Pangkas Hukuman Terpidana Korupsi e-KTP Setya Novanto Menjadi 12,5 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/337/3144562/menkum-UFJC_large.jpg
Menkum Sebut Berkas Ekstradisi Paulus Tannos Lengkap 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144160/tannos-x7GH_large.jpg
Kecam Manuver Paulus Tannos, DPR: Pelecehan terhadap Kedaulatan Hukum Negara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement