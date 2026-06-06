Jelang Muktamar ke-35, Eks Ketum PMII Gus Hery Sowan ke Sahabat Gus Dur Kiai Manarul

JAKARTA – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, sejumlah tokoh mulai mencalonkan diri maju sebagai calon Ketua Umum PBNU. Salah satunya Gus Hery Haryanto Azumi.

Tokoh sepuh Nahdlatul Ulama, Kiai Manarul Hidayat, memberikan restu dan dukungan moral kepada Gus Hery Haryanto Azumi untuk berkhidmat lebih luas dalam kepemimpinan PBNU.

"Saya sangat senang menerima para kader Nahdlatul Ulama yang memiliki kualitas keilmuan, integritas, dan kepedulian terhadap organisasi,’’ ujar Kiai Manarul saat menerima kunjungan silaturahim Gus Hery Haryanto Azumi, di Pondok Pesantren Almanar Azhari, Depok, Jawa Barat, Sabtu (6/6/2026).

‘’Mereka sesungguhnya adalah para kiai dalam makna substantif, yakni memiliki ilmu, akhlak, dan pengabdian. NU membutuhkan kader-kader seperti ini untuk menjaga dan membesarkan organisasi," lanjutnya.

Pengasuh Pesantren Almanar Azhari yang dikenal dekat dengan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ini mengatakan, organisasi sebesar NU tidak boleh kehilangan kesinambungan kaderisasi.

"Para kader intelektual NU yang memiliki kapasitas, kapabilitas, rekam jejak organisasi, dan rasa takdzim kepada para ulama tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk ikut mengurus dan memimpin NU," tegasnya.

Kiai Manarul juga mengingatkan pentingnya menjaga NU sebagai rumah besar yang terbuka bagi seluruh warga nahdliyin tanpa membedakan latar belakang kelompok, generasi, maupun afiliasi organisasi.

Mengingat keterlibatannya dalam membantu proses pembangunan Gedung PBNU pada masa kepemimpinan Gus Dur, ia menegaskan bahwa gedung tersebut dibangun dari semangat pengabdian kepada jam'iyah dan umat sehingga harus menjadi milik bersama seluruh warga NU.

"Ketika Gus Dur memberikan amanah kepada saya untuk ikut membantu mewujudkan pembangunan Gedung NU, spirit yang kami pegang sangat jelas: gedung itu dibangun dari semangat pengabdian kepada jam'iyah dan umat. Karena itu, Gedung NU sejatinya adalah milik seluruh warga nahdliyin," pungkasnya.

Sementara itu, Gus Hery Haryanto Azumi menyampaikan rasa syukur atas sambutan, nasihat, dan doa yang diberikan KH. Manarul Hidayat.