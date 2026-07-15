Bursa Caketum PBNU: Gus Ipul Sebut Nama Gus Yahya hingga Nasaruddin Umar

JAKARTA - Sejumlah nama disebut-sebut berpeluang maju memperebutkan kursi ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam forum Muktamar ke-35 mendatang. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf menegaskan bahwa setiap tokoh atau kader Nahdlatul Ulama (NU) boleh mengajukan dirinya sebagai Caketum PBNU.

Tokoh yang akrab disapa sebagai Gus Ipul ini mengatakan bahwa NU tidak akan kekurangan kader yang dapat menjadi pemimpin.

"Saya kira Nahdlatul Ulama tidak kekurangan kader untuk menjadi ketua umum di masa yang akan datang," kata Gus Ipul di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Gus Ipul pun menyebut beberapa nama tokoh yang sudah menjadi pembicaraan dalam persaingan kursi Caketum PBNU. Di antara nama yang disebutkan terdapat KH Zulfa Mustofa, KH Muhammad Yusuf Chudlori, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam, hingga Ketua PWNU Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.

"Dan ada juga Prof. Nasaruddin Umar (Menteri Agama). Itulah yang disebut-sebut termasuk tentu Gus Yahya ya, termasuk terakhir tadi Gus Yahya," ujarnya.

(Rahman Asmardika)

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