Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penuhi Syarat Administratif, Cucu Pendiri NU Gus Salam Akan Maju Calon Ketua Umum PBNU

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |15:08 WIB
Penuhi Syarat Administratif, Cucu Pendiri NU Gus Salam Akan Maju Calon Ketua Umum PBNU
Gus Salam Penuhi Syarat Administratif Calon Ketua Umum PBNU
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah kandidat calon Ketua Umum PBNU mulai bermunculan di tengah persiapan pelaksanaan Konbes dan Munas Alim Ulama NU, pada 20-23 Juni 2026 di PP Al-Falah Ploso, Kediri dan Bangkalan, Jawa Timur.

Salah satu syarat calon Ketua Umum PBNU pernah mengikuti pendidikan kaderisasi dan dalam Perkum NU, disebutkan lulus pendidikan kaderisasi sesuai jenjang yang dipersyaratkan untuk tingkat kepengurusannya.   

Salah satunya yang memenuhi persyaratan adalah pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Jombang Kiai Abdussalam Shohib (Gus Salam), yang juga cucu dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Bisri Syansuri.

“Gus Salam telah memenuhi syarat lulus pendidikan kaderisasi sesuai jenjang yang dipersyaratkan. Dan telah memperoleh sertifikasi yang terverifikasi dalam siskader,” kata mantan Katib Syuriyah PCNU Jombang Kiai Ahmad Samsul Rijal, Senin (15/6/2026).

Gus Rijal --panggilan akrabnya --- menjelaskan syarat ketentuan calon ketua umum PBNU saat ini, dapat dicek di sistem informasi kaderisasi (siskader). Ketentuan itu mengikat bagi semua, setidaknya untuk memastikan fungsionaris, terutama calon ketua umum PBNU secara formal memiliki kompetensi, militansi, komitmen dan sikap bertanggung jawab.

Syarat lulus kaderisasi bagi mereka yang berada dan calon fungsionaris PBNU adalah rasional kelayakan dan kepatutan menjadi pengurus.

“Prosedurnya begitu. Walaupun saat ini ada upaya untuk merubah ketentuan normatif syarat lulus jenjang kaderisasi bagi calon ketua umum, melalui Konbes dan Munas di Ploso,” ujar Gus Rijal.

“Syarat lulus AKN, Akademi Kepemimpinan Nasional bagi tanfidziyah PBNU, diusulkan untuk direvisi dengan ketentuan lulus PMKNU, Pendidikan Menengah Kepemimpinan NU. Kan AKN perdana, Agustus 2025 lalu dibatalkan karena tragedi infiltrasi zionisme di PBNU,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Muktamar NU NU PBNU
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/337/3224042//pbnu-2Eka_large.jpg
GKB-NU: Setiap Kritik Harus Dalam Koridor Konstitusi, Jaga Persatuan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223233//pbnu-t4MQ_large.jpg
Jelang Mukmatar NU, Soliditas Warga Nahdliyin Teladan Khidmah untuk Kemaslahatan Umat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/337/3223035//pbnu-x42u_large.jpg
Jelang Muktamar ke-35, Eks Ketum PMII Gus Hery Sowan ke Sahabat Gus Dur Kiai Manarul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/337/3222908//pbnu-4Kki_large.jpg
Cucu Pendiri NU Sebut Semangat Nahdliyin Sulsel Warisi Kesultanan Bugis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/337/3222696//pemerintah-FTCk_large.jpg
Menag Nasaruddin: Pesantren Berkontribusi Besar Jaga Keutuhan Bangsa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/340/3222159//halaqoh_nasional_boyolali-aRlb_large.jpg
Jelang Muktamar Ke-35 NU, Halaqoh Nasional Boyolali Rumuskan 9 Seruan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement