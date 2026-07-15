Jaksa Agung Resmi Usulkan Pengganti Febrie Adriansyah ke Presiden Prabowo

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengungkapkan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto, yang berisi usulan nama calon Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pengganti Febrie Adriansyah. Prasetyo mengatakan, surat usulan tersebut telah diterima pemerintah pada Selasa (14/7/2026).

"Per kemarin, hari Selasa tanggal 14, Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden, untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu lalu mengajukan pengunduran diri," kata Prasetyo usai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Prasetyo meminta semua pihak memberikan waktu kepada pemerintah untuk memproses usulan tersebut. Menurutnya, penunjukan pejabat Jampidsus harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan, termasuk pembahasan dalam Tim Penilai Akhir (TPA).

"Karena memang ada mekanismenya, yakni melalui Tim Penilai Akhir (TPA). Selama ini prosesnya memang demikian," ujarnya.