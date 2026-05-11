Gibran Ziarah ke Makam Pendiri NU Kiai Abdul Wahab Chasbullah

JAKARTA -Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka memulai kunjungan kerjanya di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dengan berziarah ke makam pendiri Nahdlatul Ulama (NU), K.H. Abdul Wahab Chasbullah, Minggu (11/5/2026). Setelah itu, Gibran menghadiri Peringatan Haul ke-55 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum.

Kehadiran Gibran menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa ulama sekaligus mempererat silaturahmi antara pemerintah dan kalangan pesantren, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Setibanya di area makam, Wapres disambut keluarga K.H. Abduh Wahab Chasbullah atau yang akrab dikenal sebagai Mbah Wahab, di antaranya K.H. Hasib Wahab, K.H. Cholid Mas'ud, H. Romahurmuziy, serta H. Syaifuddin.

Gibran kemudian memanjatkan doa untuk mengenang perjuangan dan pengabdian Kiai Wahab bagi umat, bangsa, dan negara, serta melakukan tabur bunga di pusara.

Suasana khidmat mewarnai prosesi ziarah yang diikuti para ulama, pengurus pondok pesantren, serta tokoh daerah yang hadir.

Sekadar informasi, Mbah Wahab dikenal sebagai salah satu ulama pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus tokoh yang aktif memperjuangkan persatuan umat dan kemerdekaan bangsa. Semasa hidupnya, almarhum juga berperan besar dalam pembinaan generasi muda melalui pendidikan pesantren yang menanamkan nilai-nilai keislaman moderat dan cinta tanah air.

Mbah Wahab lahir di Jombang pada 31 Maret 1888. Ia adalah putra dari pasangan K.H. Hasbullah Said, Pengasuh Pondok Pesantren Tambakberas Jombang Jawa Timur dengan Nyai Latifah. Mbah Wahab memiliki garis keturunan kepada Raja Brawijaya IV dan Brawijaya V pada jalur yang lain.