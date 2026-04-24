Rismon Sianipar Dipolisikan Terkait Dugaan Penipuan Buku Gibran End Game

JAKARTA - Mantan Ketua DPRD Morowali, Irwan Arya, melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar terkait dugaan penipuan dan perbuatan curang buku berjudul Gibran End Game ke Polda Metro Jaya pada Jumat (24/4/2026).

1. Polisikan Rismon Sianipar

Laporan terhadap Rismon itu teregister Nomor: LP/B/2952/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 24 April 2026.

"Saya melaporkan saudara Rismon Sianipar karena merasa tertipu telah membeli buku Gibran End Game di mana saya rencana membeli 200 hingga 300 buku dan baru membayar 60 buku," kata Irwan kepada wartawan.

Pelapor mengaku membeli buku ‘Gibran End Game’ saat car free day di Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat pada Januari 2026. Pembelian buku dilakukan atas dasar ketertarikan dengan materi ditulis Rismon Sianipar.

Pelapor sudah membeli 60 eksemplar buku dengan total telah membayar Rp6.002.500. Namun, kemudian Rismon membuat pernyataan yang membuatnya terkejut bahwa buku yang ditulis bohong dan palsu.