Owner WO Penipu Calon Pengantin Ditangkap, Kerugian Korban Capai Rp2,6 Miliar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |08:50 WIB
JAKARTA - Polisi menangkap pemilik (owner) Wedding Organizer (WO), Marwah yang diduga melakukan penipuan terhadap puluhan pasangan calon pengantin. Pelaku sebelumnya sempat melarikan diri saat petugas mendatangi kantornya di wilayah Jakarta Timur.

"Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan owner Wedding Organizer (WO) Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap para calon pengantin," kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Alfian Nurrizal, dikutip Minggu (31/5/2026).

Berdasarkan data sementara, terdapat 58 pasangan calon pengantin yang menjadi korban penipuan dengan total kerugian mencapai Rp2,6 miliar.

"Dari jumlah tersebut, dua pasangan telah melaksanakan pernikahan namun tidak memperoleh fasilitas sesuai yang dijanjikan, sedangkan 56 pasangan lainnya belum dapat melaksanakan acara pernikahan yang telah direncanakan," ujarnya.

"Hingga saat ini, dari 24 korban yang telah terdata, total kerugian yang dilaporkan mencapai sekitar Rp2.658.885.000. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan dan pemeriksaan terhadap korban lainnya yang masih berlangsung," lanjut Alfian.

Sebelumnya, Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya Kompol Andaru Rahutomo mengatakan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur telah menerima laporan dari para korban.

 

