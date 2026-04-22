Kubu Rismon Tegaskan Video Tudingan JK Danai Kasus Ijazah Jokowi Adalah AI, Tak Akan Klarifikasi

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |00:03 WIB
Kubu Rismon Tegaskan Video Tudingan JK Danai Kasus Ijazah Jokowi Adalah AI, Tak Akan Klarifikasi (Dok Okezone)
JAKARTA - Pihak Rismon Sianipar menegaskan video viral yang menuding Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mendanai isu ijazah palsu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI).

Pengacara Rismon, Jahmada Girsang, menyebutkan video yang beredar itu bukan dibuat kliennya. Ia menyebutkan, pihaknya juga tidak akan memberikan klarifikasi atas konten yang tidak pernah dibuat.

Menurutnya, tidak masuk akal jika pihaknya diminta memberikan klarifikasi atas sesuatu yang bukan perbuatannya.

“Ya, yang video jadi AI itu loh. Kami tidak mau. Saya bilang bodoh kali kami mengonfirmasi yang kami tidak berbuat, artinya klienku,” kata dia.

Jahmada juga mempertanyakan langkah hukum yang diambil pihak pelapor yang langsung membawa perkara ke Bareskrim Polri tanpa somasi terlebih dahulu. Ia menilai secara prosedur, somasi seharusnya dilakukan sebelum menempuh jalur hukum.

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213913//rismon-uc7Y_large.jpg
Rismon Klaim Video Tuding JK Bohir Kasus Ijazah Jokowi Hasil AI, Buru Pembuatnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/338/3213904//rismon_sianipar-29Qv_large.jpg
Rismon Bantah JK soal Pesan WA, dari Inisiatif Bertemu hingga Serahkan Buku End Game
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213872//roy_suryo-sKgm_large.jpg
Enggan Ajukan Praperadilan, Roy Suryo: Tak Mau Kasus Diputus Hakim Tunggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213864//roy_suryo-ipCE_large.jpg
Jokowi Isyaratkan Tak Buka Damai, Roy Suryo: Sekuku Hitam Pun Kami Tak Minta RJ!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/338/3213857//refly_harun-7uYo_large.jpg
Refly Harun Klaim Penyidikan Perkara Ijazah Jokowi Langgar KUHAP Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/338/3213828//refly_harun-U9Ji_large.jpg
Refly Harun Ungkap Jaksa Belum Terima Berkas Perkara Roy dan Dokter Tifa
