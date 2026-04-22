Kubu Rismon Tegaskan Video Tudingan JK Danai Kasus Ijazah Jokowi Adalah AI, Tak Akan Klarifikasi

JAKARTA - Pihak Rismon Sianipar menegaskan video viral yang menuding Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mendanai isu ijazah palsu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI).

Pengacara Rismon, Jahmada Girsang, menyebutkan video yang beredar itu bukan dibuat kliennya. Ia menyebutkan, pihaknya juga tidak akan memberikan klarifikasi atas konten yang tidak pernah dibuat.

Menurutnya, tidak masuk akal jika pihaknya diminta memberikan klarifikasi atas sesuatu yang bukan perbuatannya.

“Ya, yang video jadi AI itu loh. Kami tidak mau. Saya bilang bodoh kali kami mengonfirmasi yang kami tidak berbuat, artinya klienku,” kata dia.

Jahmada juga mempertanyakan langkah hukum yang diambil pihak pelapor yang langsung membawa perkara ke Bareskrim Polri tanpa somasi terlebih dahulu. Ia menilai secara prosedur, somasi seharusnya dilakukan sebelum menempuh jalur hukum.