Dilaporkan ke Polda Metro Terkait Dugaan Penipuan Buku Gibran End Game, Ini Reaksi Rismon Sianipar

JAKARTA - Rismon Hasiholan Sianipar dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan dan perbuatan curang atas buku berjudul ‘Gibran End Game’. Laporan itu dibuat oleh mantan Ketua DPRD Morowali, Irwan Arya.

Menanggapi hal tersebut, Rismon melalui kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang mengaku belum mengetahui detail laporan yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya.

“Saya Jahmada Girsang dan klienku Rismon menunggu tentang laporan itu, sebab kami tidak tahu pasal-pasal yang dilaporkan tentang peristiwa apa?, nanti pasti semua berjalan sesuai aturan hukum acara pidana yang baru,” kata Jahmada saat dihubungi wartawan, Sabtu (25/4/2026).

Sebelumnya, mantan Ketua DPRD Morowali, Irwan Arya melaporkan saudara Rismon Sianipar karena merasa tertipu telah membeli buku Gibran End Game. Rencananya dia akan membeli 200 hingga 300 buku dan baru membayar 60 buku.

Pelapor mengaku membeli buku Gibran End Game saat car free day di Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat pada Januari 2026. Pembelian buku dilakukan atas dasar ketertarikan dengan materi buku yang dituliskan oleh Rismon Sianipar.