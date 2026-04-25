Terungkap! Ini Alasan Seskab Teddy Diangkat Jadi Duta Sekolah Rakyat

JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan alasan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya didapuk sebagai Duta Sekolah Rakyat. Gus Ipul menyebut Seskab Teddy bukan sekadar figur, melainkan ikon yang mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto sejak awal.

Gus Ipul menjelaskan penunjukan Seskab Teddy sebagai Duta Sekolah Rakyat bukan hanya kemauan dirinya selaku Mensos. Namun, juga aspirasi dari para guru hingga kepala sekolah.

"Iya, resmi. Memang kita minta ya, tidak hanya saya tapi para guru, kepala sekolah, memang kita minta beliau menjadi Duta Sekolah Rakyat," ujar Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Menurut Gus Ipul, peran Teddy dalam Sekolah Rakyat sudah berlangsung lama, bahkan sejak tahap rintisan. Seskab Teddy dinilai memiliki andil besar dalam memberikan masukan strategis, baik dari sisi regulasi maupun penguatan di tingkat lapangan.

"Jadi sejak awal berdirinya Sekolah Rakyat, ini terus berproses tentu banyak peran Pak Teddy ya dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini, mengawal dari awal, terus juga memberikan masukan, ikut memperkuat ya di lapangan mau di tingkat regulasi," jelasnya.

Gus Ipul juga membeberkan pembagian peran antara Seskab Teddy dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam mendukung program ini. Jika Mensesneg fokus pada koordinasi antar kementerian seperti KemenPAN-RB, Kemendikdasmen, hingga Kemendagri terkait regulasi, maka Seskab Teddy lebih banyak terjun memantau implementasi teknis.

"Pak Mensesneg menyiapkan regulasi-regulasinya, berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB, kemudian dengan Dikdasmen, dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Kementerian Pekerjaan Umum, ya, dengan Kementerian yang lain," paparnya.