Pelaku Pembunuhan Sadis di Amerika Serikat Ditangkap di Bali

JAKARTA - Seorang warga negara (WN) Amerika berinisial AJP yang merupakan buronan aparat penegak hukum di Amerika Serikat dalam kasus pembunuhan di South Carolina, Amerika Serikat ditangkap di Bali.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko mengatakan, penangkapan ini didukung oleh sistem autogate yang canggih.

Pelaku kata dia, terdeteksi saat melewati autogate Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali ketika baru tiba dari Taipei, Taiwan.

"Autogate Imigrasi telah terintegrasi dengan sistem Interpol 24/7, sehingga subjek DPO Interpol yang datang ke Indonesia dalam pelarian akan langsung terdeteksi saat melakukan pemeriksaan keimigrasian," kata Hendarsam, Kamis (23/4/2026).

Sementara itu, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman menjelaskan, AJP tiba di Indonesia pada 17 Januari 2026.