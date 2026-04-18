Kronologi Pembunuhan Wanita di Tangsel, Saksi Dengar Suara Tolong dan Respons Tenang Pelaku

JAKARTA - Seorang wanita berinisial I (49) tewas diduga dibunuh mantan suami sirinya yakni THA (41) di Perumahan Pondok Pakulonan, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan pada Kamis (16/4/2026).

1. Saksi Dengar Suara Minta Tolong

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menerangkan, peristiwa itu berawal ketika korban bersama pelaku keluar rumah pada malam sebelumnya.

“Keduanya kemudian kembali ke rumah korban sekitar pukul 00.30 WIB. Tidak lama setelah itu, saksi mendengar korban meminta tolong dari dalam kamar,” kata Budi, Sabtu (18/4/2026).

Dari keterangan saksi, saat itu mendengar suara minta tolong dari dalam kamar. Namun, saat itu pelaku sempat menenangkan dengan menyebutkan tidak ada terjadi apa-apa.

“Namun, pelaku sempat menenangkan dengan mengatakan kondisi korban tidak apa-apa. Setelah pelaku meninggalkan lokasi, korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia,” ujar Kombes Budi Hermanto.