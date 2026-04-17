Wanita Tewas di Tangsel Tenyata Dibunuh Mantan Suami, Anak Korban Menangis Histeris!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |13:57 WIB
Ilustrasi Pembunuhan/Okezone
TANGSEL - Wanita berinisial I (49) yang ditemukan tewas tergeletak di rumahnya di Perumahan Pondok Pakulonan, Serpong Utara, Tangerang Selatan, ternyata  korban pembunuhan. Polisi juga berhasil menangkap pelaku.

“Pelaku inisial TH, kurang dari 1x 24 Jam sudah ditangkap oleh Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dipimpin Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya," kata Kanit 1 Subdit Resmob Polda Metro Jaya, Kompol Dimitri Mahendra, saat dihubungi wartawan Jumat (17/4/2026).

Dimitri menambahkan, pelaku TH merupakan mantan suami korban. Dia mengungkap ada sejumlah luka pada tubuh korban saat ditemukan.

"Informasinya pelaku inisial TH merupakan mantan suami korban. Terdapat luka memar di bagian leher dan beberapa luka memar di bagian wajah," pungkasnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan korban pembunuhan ditemukan pada Kamis (16/4) dini hari. Berdasarkan penyelidikan sementara, warga sempat mendengar suara tangisan anak dari dalam rumah korban.

 

