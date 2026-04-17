Wanita Diduga Jadi Korban Pembunuhan di Tangsel, Tangisan Sang Anak Jadi Saksi

TANGSEL - Seorang wanita berinisial I (49) ditemukan tewas di dalam rumahnya di Perumahan Pondok Pakulonan, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Korban ditemukan dalam kondisi tergeletak dan diduga dibunuh.

“Benar, telah ditemukan seorang perempuan meninggal dunia di Perumahan Pondok Pakulonan, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, pada Kamis, 16 April 2026 sekitar pukul 01.30 WIB. Korban diketahui berinisial I (49),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, (17/4/2026).

Berdasarkan penyelidikan sementara, warga sempat mendengar suara tangisan anak dari dalam rumah korban.

Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada petugas keamanan setempat, yang selanjutnya melakukan pengecekan ke lokasi.

“Saat petugas tiba, korban ditemukan dalam kondisi tergeletak di dalam rumah. Warga sekitar kemudian berkoordinasi dengan pihak keluarga dan lingkungan setempat sebelum peristiwa tersebut dilaporkan kepada kepolisian untuk penanganan lebih lanjut,” ujar dia.

