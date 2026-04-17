HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wanita Diduga Jadi Korban Pembunuhan di Tangsel, Tangisan Sang Anak Jadi Saksi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |12:00 WIB
TANGSEL - Seorang wanita berinisial I (49) ditemukan tewas di dalam rumahnya di Perumahan Pondok Pakulonan, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Korban ditemukan dalam kondisi tergeletak dan diduga dibunuh.

“Benar, telah ditemukan seorang perempuan meninggal dunia di Perumahan Pondok Pakulonan, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, pada Kamis, 16 April 2026 sekitar pukul 01.30 WIB. Korban diketahui berinisial I (49),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, (17/4/2026).

Berdasarkan penyelidikan sementara, warga sempat mendengar suara tangisan anak dari dalam rumah korban.

Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada petugas keamanan setempat, yang selanjutnya melakukan pengecekan ke lokasi.

“Saat petugas tiba, korban ditemukan dalam kondisi tergeletak di dalam rumah. Warga sekitar kemudian berkoordinasi dengan pihak keluarga dan lingkungan setempat sebelum peristiwa tersebut dilaporkan kepada kepolisian untuk penanganan lebih lanjut,” ujar dia.
 

Berita Terkait
Tragis, Bos Tenda di Bekasi Ditemukan Tewas Bersimbah Darah
Sadis, Pelaku Peragakan Sayat Leher Cucu Mpok Nori saat Rekonstruksi
Rekonstruksi, Pelaku Pembunuhan Cucu Mpok Nori Peragakan 45 Adegan
Nasib Tragis Karyawan Ayam Geprek di Bekasi Dimutilasi karena Tolak Curi Mobil Bos
Penadah Barang Curian Pelaku Mutilasi Dalam Freezer Ditangkap, Modusnya Terungkap!
Penadah Barang Curian di Kasus Pria Dimutilasi Dalam Freezer Ditangkap!
