Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Intip Kesiapan STIP Jakarta Bakal Jadi Sekolah Rakyat Rintisan Awal Mei

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |09:57 WIB
Mensos Saifullah Yusuf meninjau kesiapan gedung STIP Jakarta (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau kesiapan gedung Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta yang akan dimanfaatkan sebagai lokasi Sekolah Rakyat rintisan. Kunjungan ini difokuskan pada identifikasi kondisi bangunan serta perumusan rekomendasi perbaikan agar segera dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Dirjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Bisma Staniarto, serta Ketua STIP Tri Cahyadi juga tampak di lokasi. Tim teknis menyampaikan dari total 56 bangunan di kawasan STIP, terdapat empat bangunan dan dua fasilitas olahraga yang diizinkan untuk dimanfaatkan sebagai Sekolah Rakyat. Empat bangunan tersebut tersebar di Asrama Taruna E, Taruna J, Wisma Bahari II, dan Nautika, serta didukung dua lapangan tenis dan dua lapangan sepak bola.

“Untuk tahap awal, kapasitas yang disiapkan sekitar 100 siswa, didukung dua tenaga pembimbing dan 18 tenaga pengajar,” ujar Bisma Staniarto, Minggu (19/4/2026).

Hasil survei menunjukkan secara struktur, bangunan di STIP masih dalam kondisi sangat layak. Tidak ditemukan kerusakan pada fondasi, kolom, balok, maupun atap. Dari sisi arsitektur, hanya terdapat kerusakan ringan seperti perbaikan plesteran, pintu, dan jendela, serta penggantian beberapa komponen minor. Sementara untuk utilitas, perbaikan difokuskan pada penggantian lampu yang tidak berfungsi.

Dengan kondisi tersebut, perbaikan diproyeksikan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. “Kami optimistis akhir April seluruh perbaikan bisa dituntaskan dan gedung siap digunakan pada awal Mei,” jelas Bisma.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179057/gus_ipul-JT72_large.jpg
Gubernur DKI Jakarta Diminta Siapkan Lahan untuk Sekolah Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169443/prabowo-P3s1_large.jpg
5 Momen Menggugah Prabowo dan Harapan Baru Anak Bangsa Lewat Sekolah Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169422/juniar-hsDW_large.jpg
Kisah Juniar dan Secarik Pesan Presiden: Semangat dari Setiabudi untuk Mimpi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169271/prabowo-8f74_large.jpg
Tinjau Sekolah Rakyat, Prabowo: Alhamdulillah Anak-Anak Bisa Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169267/prabowo-Ep5S_large.jpg
Kunjungan Perdana, Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat di Margaguna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/337/3164871/menpan_rb-nQal_large.jpg
Menpan RB: Semua Guru Sekolah Rakyat Kami Siapkan Kompetensinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement