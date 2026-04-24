HOME NEWS NASIONAL

Gatot Nurmantyo hingga Andika Perkasa Temui Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Bahas Apa?

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |14:06 WIB
Menhan Kumpulkan Panglima Hingga Purnawirawan TNI/Okezone
JAKARTA -  Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah purnawawirawan TNI di Kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (24/4/2026). Diantaranya adalah mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Pantauan Okezone di Kemhan, mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Jenderal Agus Suhartono, Laksamana Yudo Margono terlihat hadir.

Sosok lainnya yang datang adalah mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurahman hingga mantan Danjen Kopassus Jenderal Agum Gumelar.

Sejumlah purnawawirawan perwira tinggi dari setiap Matra TNI juga terlihat hadir dalam pertemuan tersebut.

Saat menyapa para purnawirawan itu, Sjafrie menjelaskan akan menjelaskan berkaitan dengan materi strategis pertahanan yang sedang dilakukan Kementerian Pertahanan.

"Saya akan menyampaikan satu hal esensial yang mungkin perlu diketahui oleh para sesepuh TNI, yang tentunya ini sangat berhubungan dengan strategis pertahanan,"ujar Sjafrie saat membuka pertemuan.

 Kemudian setelah itu, Panglima TNI juga akan menjelaskan esensi-esensi yang perlu diketahui oleh para sesepuh dan para senior Purnawirawan TNI,"lanjutnya.

Sjafrie menjelaskan dua hal fundamental yang akan disampaikan ialah berkaitan dengan konstitusi. Menhan menjelaskan bahwan Kementerian Pertahanah dan TNI dalam pemerintah ini selalu berpijak dalam amanat konstitusi dalam melakukan pekerjaan.

 

