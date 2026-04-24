HOME NEWS NASIONAL

Kisah Jenderal Tempur TNI Jadi Tentara karena Boneka Jailangkung, Karier Militernya Moncer!

JAKARTA - Kisah Jenderal TNI yang jadi tentara karena boneka jailangkung, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Jumat (24/6/2026).  Dia adalah Jenderal TNI (Purn) Soemitro.

Dalam buku berjudul “Soemitro: dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib”, Soemitro kecil pernah bercita-cita menjadi insinyur. Namun, dalam perjalanan hidupnya ternyata merupakan Jenderal TNI.

Saat Soemitro berusia 15 tahun, ia dan teman pondokan di Surabaya, Gatot Supangkat, iseng bermain jailangkung. Pertanyaan pertama yang keluar dari mulut Soemitro adalah mengenai masa depannya.

Secara ajaib, boneka jailangkung tersebut kemudian menuliskan huruf “M A J O R”. Benar saja,Soemitro benar-benar menjadi seorang tentara setelah menempuh pendidikan di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO).

Awal mula dirinya masuk dunia militer adalah menjadi anggota PETA (Pembela Tanah Air) yang dibentuk oleh Jepang saat menduduki Indonesia.

Soemitro pun mengikuti pendidikan perwira di Bogor dan dikenal cukup nakal karena sering minggat dari asrama untuk mencari makan di dapur atau kamar instruktur.

 

