HOME NEWS NASIONAL

Istri dan Anak Bandar Narkoba Koh Erwin Digiring ke Bareskrim, Nih Penampakannya!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |17:57 WIB
Istri dan Anak Bandar Narkoba Koh Erwin Digiring ke Bareskrim, Nih Penampakannya!
Istri dan Anak Koh Erwin Digiring ke Gedung Bareskrim/Okezone
JAKARTA - Polisi membawa istri dan dua anak bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koh Erwin ke Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Mereka sebelumnya ditangkap di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ketiga orang itu yakni; Virda Virginia Pahlevi yang merupakan istri dari Koh Erwin. Kemudian, Hadi Sumarho Iskandar dan Christina Aurelia yang merupakan anak dari Koh Erwin.

Pantauan Okezone di Gedung Bareskrim Polri, Jumat (24/4/2026), para tersangka tiba sekira pukul 17.20. Istri dan anak Koh Erwin tersebut tak berbicara kepada awak media setelah ditangkap penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Istri dan anak Koh Erwin juga terlihat tangannya diborgol meskipun mereka berusaha menutupi wajah dengan jaket. Mereka langsung menuju Gedung Bareskrim Polri untuk dilanjutkan proses pemeriksaan.

Penyidik yang mendampingi juga terlihat membawa koper dan tas diduga berisikan barang bukti terkait dengan penangkapan tersebut.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengungkapkan, pihaknya juga melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset terkait perkara itu.

"Barang Bukti Tindak Pencucian Uang dari hasil tindak pidana narkotika disita dari ketiga tersangka tersebut, berupa rumah, ruko, gudang, kendaraan bermotor, serta berbagai dokumen terkait,"pungkasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menangkap 'Koh Erwin' yang menyetorkan uang hingga narkoba kepada eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro.

 

