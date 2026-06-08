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Polri Periksa Manajemen DWP Terkait Dugaan Promosi Whip Pink Hari Ini

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |13:09 WIB
Polri Periksa Manajemen DWP Terkait Dugaan Promosi Whip Pink Hari Ini
Bareskrim Polri (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri akan memeriksa manajemen Djakarta Warehouse Project (DWP) terkait dugaan promosi penjualan Whip Pink atau dinitrogen oksida (N₂O) pada acara yang berlangsung 2023 silam.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengungkapkan pemeriksaan pihak manajemen DWP dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Senin (8/6/2026).

“Hari ini Senin tanggal 8 Juni 2026 pukul 15.00 WIB, penyidik Subdit 3 Dit Tipid Narkoba akan melakukan pemeriksaan manajemen Djakarta Warehouse Project (DWP) terkait promosi penjualan Whip Pink bersamaan dengan acara DWP tahun 2023,” kata Eko.

Menurut Eko, pihak manajemen DWP telah bersedia untuk memberikan keterangan terkait promosi tersebut. “Saksi manajemen bersedia memberikan keterangan doorstop di Bareskrim setelah dilakukan pemeriksaan,” ujar Eko.

Sebelumnya, Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Zulkarnain Harahap menyebut penggunaan Whip Pink pernah menjadi bagian promosi dalam gelaran DWP.

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Topik Artikel :
DWP Gas Tertawa Whip Pink Narkoba
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