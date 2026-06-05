Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Periksa dan Tahan Oknum Pembeking Kampung Narkoba di Samarinda

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |23:05 WIB
Polisi Periksa dan Tahan Oknum Pembeking Kampung Narkoba di Samarinda
ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Bripka Dedy Wiratama menjalani pemeriksaan oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri terkait dugaan perannya sebagai oknum pembeking kasus narkoba di Kampung Narkoba Gang Langgar, Samarinda, Kalimantan Timur. Polisi telah menahan Bripka Dedy Wiratama usai pemeriksaan.

"Tersangka Dedy Wiratama telah selesai dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Tim Penyidik Subdit IV dan Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri," ujar Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).

Meski telah selesai diperiksa, Eko belum membeberkan hasil pemeriksaan terhadap Bripka Dedy tersebut. Pastinya, pascapemeriksaan, Dedy kini ditahan di Rutan Bareskrim Polri.

"Selanjutnya terhadap yang bersangkutan dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim Polri," katanya.

Penahanan terhadap Bripka Dedy tersebut menjadi langkah polisi dalam mengungkap jaringan narkoba yang beroperasi di Kampung Narkoba Gang Langgar. Polisi masih mendalami lebih jauh peran Bripka Dedy dalam kasus tersebut.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/337/3222040//irhamni-x1DO_large.jpg
Bareskrim Tinjau Dugaan Pelanggaran Tambang di Konawe Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/340/3221628//ilustrasi-CtFJ_large.jpg
Pelaku Penggelapan Uang Rp1,2 Miliar Ditangkap, Modusnya Pura-Pura Tukar Dolar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/337/3221588//ilustrasi-bKzy_large.jpg
Asisten Pribadi YouTuber Diperiksa Bareskrim Terkait Pembelian 20 Tabung Whip Pink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/337/3221215//bareskrim_polri-wedD_large.jpg
Lagi, Abu Janda Dilaporkan ke Bareskrim soal Pernyataan Sumbar Barbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/337/3221181//abu_janda-IJHi_large.jpg
Dipolisikan IKM, Abu Janda: Saya Tidak Menghina Rakyat Sumbar, Kalau Dasarnya Benci Ya Susah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/340/3221058//ilustrasi-AiUp_large.jpg
Polri Bekuk Buronan Penyelundup Narkoba dari Malaysia ke Riau, Diduga Jaringan Ramzi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement