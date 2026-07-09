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Bareskrim Tangkap Tiga Bandar Narkoba Terkait Tewasnya 3 Polisi di Katingan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |19:16 WIB
Bareskrim Tangkap Tiga Bandar Narkoba Terkait Tewasnya 3 Polisi di Katingan
Bareskrim Tangkap Tiga Bandar Narkoba (foto: Okezone)
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JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap tiga tersangka bandar narkoba, yang diduga terlibat dalam penyerangan yang menewaskan tiga personel Satresnarkoba Polres Katingan saat penggerebekan di Desa Tumbang Kalemei, Kalimantan Tengah.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial Bio, Perie, dan Ramblan alias Busu. Mereka ditangkap tim gabungan Subdit IV dan Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

"Ketiga tersangka bandar narkoba sekaligus pelaku penyerangan dan pembunuhan terhadap tiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan atas nama Bio, Perie, dan Ramblan alias Busu telah berhasil ditangkap Tim Gabungan Subdit IV dan Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, Kamis (9/7/2026).

Eko mengatakan, ketiga tersangka akan diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Bareskrim Polri.

"Selanjutnya tiga tersangka akan dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan ke jaringan di atasnya," ujarnya.

Ia belum merinci proses penangkapan tersebut. Keterangan lengkap akan disampaikan dalam konferensi pers.

 

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