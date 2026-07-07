Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Dukung Penuh Kortas Tipikor Usut Korupsi Pasokan Batu Bara Rp5 Triliun

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |09:51 WIB
Bareskrim Dukung Penuh Kortas Tipikor Usut Korupsi Pasokan Batu Bara Rp5 Triliun
Bareskrim Polri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kabareskrim Polri, Komjen Syahardiantono menyatakan siap mendukung penuh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam mengusut dugaan korupsi pengadaan dan pemenuhan kebutuhan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU periode 2018–2026.

"Tentunya kami dari Bareskrim akan mendukung penuh tindak lanjut proses penyelidikan yang sudah ditingkatkan statusnya ke penyidikan," kata Syahardiantono dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026).

Syahardiantono menjelaskan, dukungan tersebut dilakukan melalui sinergi dalam pemeriksaan saksi maupun ahli yang diperlukan untuk mengungkap perkara tersebut.

"Tadi disampaikan oleh penyidik dari Kortas bahwa akan diperlukan pemeriksaan saksi-saksi dan tentunya ahli," ujarnya.

Selain itu, kata Syahardiantono, Bareskrim juga mendukung Kortas Tipikor, khususnya dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan aspek teknis pertambangan.

"Sekali lagi, Bareskrim sangat mendukung proses penyidikan ini. Dirtipidter sudah berkolaborasi dengan penyidik-penyidik dari Kortas Tipikor," ucapnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228607//kadiv_humas_polri_irjen_isir-4MCr_large.jpg
Polri Beri Penghormatan Terakhir, Tiga Personel Gugur Naik Pangkat Anumerta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228600//abu_janda-SOU5_large.jpg
Abu Janda Dilaporkan ke Bareskrim, DPP IKM: Tak Tunjukkan Itikad Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/320/3228474//pgn-sfbA_large.jpg
PGN Garap Harta Karun Gas 9,7 TCF di Tanjung Enim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/320/3228159//biomassa-2Bou_large.jpg
Ekosistem Bioenergi Perkuat Ketahanan Energi, Biomassa Tak Sekadar Pengganti Batu Bara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3228031//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-pE7q_large.jpg
Kapolri Naikkan Pangkat Luar Biasa kepada Polisi yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3227975//ilustrasi-1dr6_large.jpg
Polisi Gugur dan Hilang dalam Penggerebekan Narkoba, Bareskrim Turun Tangan Buru Bandar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement