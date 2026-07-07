Bareskrim Dukung Penuh Kortas Tipikor Usut Korupsi Pasokan Batu Bara Rp5 Triliun

JAKARTA – Kabareskrim Polri, Komjen Syahardiantono menyatakan siap mendukung penuh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam mengusut dugaan korupsi pengadaan dan pemenuhan kebutuhan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU periode 2018–2026.

"Tentunya kami dari Bareskrim akan mendukung penuh tindak lanjut proses penyelidikan yang sudah ditingkatkan statusnya ke penyidikan," kata Syahardiantono dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026).

Syahardiantono menjelaskan, dukungan tersebut dilakukan melalui sinergi dalam pemeriksaan saksi maupun ahli yang diperlukan untuk mengungkap perkara tersebut.

"Tadi disampaikan oleh penyidik dari Kortas bahwa akan diperlukan pemeriksaan saksi-saksi dan tentunya ahli," ujarnya.

Selain itu, kata Syahardiantono, Bareskrim juga mendukung Kortas Tipikor, khususnya dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan aspek teknis pertambangan.

"Sekali lagi, Bareskrim sangat mendukung proses penyidikan ini. Dirtipidter sudah berkolaborasi dengan penyidik-penyidik dari Kortas Tipikor," ucapnya.