Bawa Narkoba, 4 Orang Ditangkap di Jakbar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |06:02 WIB
Ilustrasi pelaku narkoba (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat menggelar patroli skala besar guna mengantisipasi aksi kejahatan jalanan, tawuran, serta peredaran narkoba di sejumlah titik rawan wilayah Jakarta Barat, Senin dini hari, 25 Mei 2026.

Kapolres Metro Jakarta Barat Twedi Aditya Bennyahdi menjelaskan patroli ini melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP. Saat melaksanakan razia di kawasan Jalan Pangeran Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat, petugas melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pengendara sepeda motor yang melintas menuju arah Kota Tua.

Dari hasil pemeriksaan, petugas berhasil mengamankan empat orang yang kedapatan membawa obat-obatan daftar G jenis Tramadol serta narkotika jenis sabu.

“Pada kesempatan ini, pelaksanaan razia berhasil mengamankan empat orang yang kedapatan membawa obat-obatan daftar G, kemudian ada juga yang membawa sabu,” kata Twedi.

Keempat orang itu langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tambora guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih melakukan pendalaman terkait asal-usul barang terlarang tersebut, termasuk dari mana diperoleh dan rencana penggunaannya.

Ia menjelaskan, patroli dan razia dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Polsek jajaran dengan titik lokasi yang berbeda-beda setiap harinya. “Semua Polsek melaksanakan kegiatan serupa. Lokasinya berpindah-pindah sesuai titik rawan kejahatan jalanan, tawuran, maupun peredaran narkoba,” ujarnya.

Kegiatan patroli dan razia akan terus dilakukan hingga pagi hari sebagai langkah preventif untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya pada jam-jam rawan terjadinya gangguan keamanan dan kriminalitas.

(Arief Setyadi )

