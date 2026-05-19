Viral Lagu Siti Mawarni Sindir Beking Bandar Narkoba, BNN Gelar Operasi Saber Bersinar Sita Ratusan Kg Narkotika

JAKARTA – Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap kasus narkotika berbagai jenisnya dalam Operasi Saber Bersinar 2026. Operasi itu digelar salah satunya merespon keresahan masyarakat sebagaimana yang disampaikan dalam lagu Siti Mawarni.

"BNN gencar melakukan operasi kawasan rawan narkoba, seperti kampung yang ada di Jakarta,” ujar Plt Deputi Pemberantasan BNN RI, Brigadir Jenderal Polisi Roy Hardi Siahaan, Selasa (19/5/2026).

“Keseriusan BNN berlanjut atas fenomena yang marak saat masyarakat merasa antipati dan marah banyaknya bandar narkoba di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk disuarakannya lagu Siti Mawarni. BNN perlu membentuk satgas dengan menggelar operasi dengan sandi Operasi Saber Bersinar 2026,"lanjutnya.

Menurutnya, operasi itu menyasar wilayah prioritas kampung narkoba dan kampung lainnya di Indonesia, termasuk kampung narkoba yang disebut-sebut dalam lagu Siti Mawarni. Operasi itu digelar baik oleh BNN RI maupun BNNP berkolaborasi dengan kementerian/lembaga.

"Pertama, pengungkapan jaringan Aceh-Bogor dengan tersangka 3 orang, terdiri dari 2 warga sipil dan 1 oknum TNI. Kami berhasil mensurveillance terkait 1 kendaraan diikuti beberapa orang yang di antaranya oknum TNI," tuturnya.

Dalam kasus pertama ungkap kasus jaringan Aceh-Bogor, kata dia, petugas mengungkap kasus melibatkan oknum TNI, yang mana dari situ petugas menyita 29 bungkus sabu yang tersimpan di dalam mobil Pajero. Sabu itu dibungkus menggunakan kemasan Teh China, yang rencananya bakal diedarkan di wilayah Jabodetabek.

Dia menerangkan, kasus kedua jaringan transnasional melalui jasa ekspedisi dan kurir terbang alias kurir menggunakan transportasi udara dalam menyelundupkan narkotikanya. Petugas mengungkap kasus itu di Bandara Soekarno Hatta pada 28 April 2026 dengan jaringan Gol Golden Triangle.

"Paket dikirim ke Kantor Pos Indonesia yang ada di Jakarta, ada 10 paket sabu sebesar 1.875 gram yang disita. Asal pengiriman dari Laos yang dikirim ke wilayah Kampung Permata atau Kampung Ambon menggunakan nama fiktif," terangnya.

Petugas kembali mengungkap jaringan narkotika kurir terbang dengan tersangka diciduk 2 orang inisial AA dan DN di Bandara Soetta serta menyita 3.986 gram sabu yang akan diedarkan di wilayah Lombok.

Masih dalam modus yang sama, petugas kembali mengamankan 3 tersangka inisial MF, AH, dan AM di sebuah hotel wilayah Menteng, Jakarta dengan bukti sabu seberat 7.159 gram disita yang akan diedarkan ke wilayah Kendari.