Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Lagu Siti Mawarni Sindir Beking Bandar Narkoba, BNN Gelar Operasi Saber Bersinar Sita Ratusan Kg Narkotika

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |13:31 WIB
Viral Lagu Siti Mawarni Sindir Beking Bandar Narkoba, BNN Gelar Operasi Saber Bersinar Sita Ratusan Kg Narkotika
BNN Gelar Operasi Saber Bersinar Sita Ratusan Kg Narkotika/Okezone
A
A
A

JAKARTABadan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap kasus narkotika berbagai jenisnya dalam Operasi Saber Bersinar 2026. Operasi itu digelar salah satunya merespon keresahan masyarakat sebagaimana yang disampaikan dalam lagu Siti Mawarni.

"BNN gencar melakukan operasi kawasan rawan narkoba, seperti kampung yang ada di Jakarta,” ujar Plt Deputi Pemberantasan BNN RI, Brigadir Jenderal Polisi Roy Hardi Siahaan, Selasa (19/5/2026).

“Keseriusan BNN berlanjut atas fenomena yang marak saat masyarakat merasa antipati dan marah banyaknya bandar narkoba di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk disuarakannya lagu Siti Mawarni. BNN perlu membentuk satgas dengan menggelar operasi dengan sandi Operasi Saber Bersinar 2026,"lanjutnya.

Menurutnya, operasi itu menyasar wilayah prioritas kampung narkoba dan kampung lainnya di Indonesia, termasuk kampung narkoba yang disebut-sebut dalam lagu Siti Mawarni. Operasi itu digelar baik oleh BNN RI maupun BNNP berkolaborasi dengan kementerian/lembaga.

"Pertama, pengungkapan jaringan Aceh-Bogor dengan tersangka 3 orang, terdiri dari 2 warga sipil dan 1 oknum TNI. Kami berhasil mensurveillance terkait 1 kendaraan diikuti beberapa orang yang di antaranya oknum TNI," tuturnya.

Dalam kasus pertama ungkap kasus jaringan Aceh-Bogor, kata dia, petugas mengungkap kasus melibatkan oknum TNI, yang mana dari situ petugas menyita 29 bungkus sabu yang tersimpan di dalam mobil Pajero. Sabu itu dibungkus menggunakan kemasan Teh China, yang rencananya bakal diedarkan di wilayah Jabodetabek.

Dia menerangkan, kasus kedua jaringan transnasional melalui jasa ekspedisi dan kurir terbang alias kurir menggunakan transportasi udara dalam menyelundupkan narkotikanya. Petugas mengungkap kasus itu di Bandara Soekarno Hatta pada 28 April 2026 dengan jaringan Gol Golden Triangle.

"Paket dikirim ke Kantor Pos Indonesia yang ada di Jakarta, ada 10 paket sabu sebesar 1.875 gram yang disita. Asal pengiriman dari Laos yang dikirim ke wilayah Kampung Permata atau Kampung Ambon menggunakan nama fiktif," terangnya.

Petugas kembali mengungkap jaringan narkotika kurir terbang dengan tersangka diciduk 2 orang inisial AA dan DN di Bandara Soetta serta menyita 3.986 gram sabu yang akan diedarkan di wilayah Lombok.

Masih dalam modus yang sama, petugas kembali mengamankan 3 tersangka inisial MF, AH, dan AM di sebuah hotel wilayah Menteng, Jakarta dengan bukti sabu seberat 7.159 gram disita yang akan diedarkan ke wilayah Kendari.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
viral narkotika BNN Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219196/polri-Mgph_large.jpg
Eks Kasat Narkoba AKP Deky Tiba di Bareskrim dengan Tangan Terborgol Usai Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/340/3219065/narkoba-n0z1_large.jpg
Kampung Narkoba di Samarinda Digerebek, Pola Operasinya Pakai Sniper hingga Kode Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218866/gang_langgar_samarinda-jHAZ_large.jpg
Sindikat Narkoba Gang Langgar Samarinda Dibawa ke Bareskrim, 11 Orang Ditembak di Kaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218239/narkoba-KLfB_large.jpg
Bareskrim Tangkap Penghubung Bandar Ishak-Eks Kasat Narkoba Polres Kutai Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218146/bareskrim_polri-jLXu_large.jpg
Bareskrim Diyakini Tak Pandang Bulu Bongkar Sindikat Narkoba Kutai Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/338/3218109/penjara-6OF1_large.jpg
Diduga Jadi Kurir Sabu, Sopir Mobil MBG di Depok Ditangkap Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement