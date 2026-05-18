Eks Kasat Narkoba AKP Deky Tiba di Bareskrim dengan Tangan Terborgol Usai Dipecat

JAKARTA - Mantan Kasat Reserse Narkoba Polres Kutai Barat AKP Deky Jonathan Sasiang tiba di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (18/5/2026). Ia diterbangkan usai menjalani sidang KKEP dengan vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat.

Pantauan Okezone di Gedung Bareskrim Polri, AKP Deky tiba pukul 17.42 WIB. Ia terlihat datang dengan tangan terborgol.

Setelah turun dari mobil dan dikawal penyidik, AKP Deky bungkam seribu bahasa kepada awak media yang menantinya sejak tadi. Ia memilih diam dan langsung naik lift untuk menjalani pemeriksaan.

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyatakan bahwa Kasat Reserse Narkoba Polres Kutai Barat AKP Deky Jonathan Sasiang diduga membekingi bandar narkotika Ishak. Ia juga diduga menerima aliran dana.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menyebut bahwa, AKP Deky bakal dibawa ke Jakarta untuk diusut terkait perkara narkotika hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Yang bersangkutan ditangkap terkait TPPU sehubungan telah menerima aliran dana hasil tindak pidana narkotika dari jaringan Ishak dkk dan menjadi pelindung atau beking peredaran narkoba di wilkum Kutai Barat Kaltim," kata Eko kepada awak media, Senin (18/5/2026).

Sementara itu, AKP Deky resmi dipecat usai diduga terlibat dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Yuliyanto menyebut sidang Komisi Kode Etik Polri itu dilaksanakan, Senin (18/5).