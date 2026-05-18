Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

AKP Deky Bekingi Bandar Narkoba di Kutai Barat, Dijerat Pencucian Uang!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |18:57 WIB
AKP Deky Bekingi Bandar Narkoba di Kutai Barat, Dijerat Pencucian Uang!
AKP Deky Bekingi Bandar Narkoba di Kutai Barat/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Mantan Kasat Reserse Narkoba Polres Kutai Barat AKP Deky Jonathan Sasiang diduga membekingi bandar narkotika Ishak. Deky juga diduga menerima aliran dana.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menyebut bahwa, AKP Deky bakal dibawa ke Jakarta untuk diusut terkait perkara narkotika hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Yang bersangkutan ditangkap terkait TPPU sehubungan telah menerima aliran dana hasil tindak pidana narkotika dari jaringan Ishak dkk dan menjadi pelindung atau beking peredaran narkoba di wilkum Kutai Barat Kaltim," kata Eko kepada awak media, Senin (18/5/2026).

Sementara itu, AKP Deky resmi dipecat usai diduga terlibat dalam kasus dugaan penyalagunaan narkotika. Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Yuliyanto menyebut sidang Komisi Kode Etik Polri itu dilaksanakan, Senin (18/5).

"Kewajiban menyampaikan permintaan maaf secara langsung di hadapan sidang KKEP, sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 26 hari, serta sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri," kata Yuliyanto.

Sebelumnya, Bareskrim Polri tengah mengusut kasus narkoba yang diduga melibatkan eks Kasat Reserse Narkoba Polres Kutai Barat AKP Deky Jonathan Sasiang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219196//polri-Mgph_large.jpg
Eks Kasat Narkoba AKP Deky Tiba di Bareskrim dengan Tangan Terborgol Usai Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/340/3219171//penangkapan-EHvo_large.jpg
Terjerat Narkoba, AKP Deky Resmi Dipecat dan Langsung Dibawa ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/340/3219136//sniper_kampung_narkoba_samarinda-YNvd_large.jpg
Polri Tangkap Bripka Dedy Wiratama, Polisi yang Jadi Sniper Kampung Narkoba Samarinda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/338/3219127//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-6t4Z_large.jpg
Pengedar Narkoba Ditangkap di Cilincing, 32 Kg Sabu Asal Malaysia Disita Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/340/3219065//narkoba-n0z1_large.jpg
Kampung Narkoba di Samarinda Digerebek, Pola Operasinya Pakai Sniper hingga Kode Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/340/3219013//akp_yohanes_bonar_adiguna-aoHm_large.jpg
Terlibat Kasus Narkotika, Kasat Narkoba Kukar Terancam Dipecat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement