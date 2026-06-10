Setelah Greenland, Trump Pertimbangkan Rencana Beli Pulau Penting di Mauritius

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan rencana untuk membeli Kepulauan Chagos langsung dari Mauritius dalam upaya untuk mengesampingkan Inggris terkait masa depan pangkalan militer penting di Samudra Hindia, demikian dilaporkan The Telegraph pada Senin (8/6/2026).

Kepulauan Chagos adalah rumah bagi Diego Garcia, pangkalan militer gabungan Inggris-AS yang dianggap sebagai salah satu instalasi Amerika terpenting di luar daratan AS. Fasilitas ini menampung sekitar 2.500 personel militer AS dan mendukung pengerahan pesawat pembom B-2, operasi melawan target Houthi di Yaman, dan telah digunakan dalam serangan terhadap Iran.

Meskipun Kepulauan Chagos saat ini dikendalikan oleh Inggris, London tahun lalu menyetujui rencana untuk menyerahkannya kepada Mauritius sambil menandatangani perjanjian sewa 99 tahun untuk pangkalan tersebut. Langkah Inggris pada dasarnya dipaksa oleh sengketa kedaulatan kolonial selama beberapa dekade, dengan Mahkamah Internasional memutuskan pada 2019 bahwa pemisahan pulau-pulau tersebut dari Mauritius oleh Inggris pada 1965 adalah melanggar hukum dan melanggar hak untuk menentukan nasib sendiri.

Meskipun Presiden AS Donald Trump awalnya mendukung rencana tersebut, pada Januari ia menyatakan kesepakatan itu sebagai “tindakan kebodohan besar” dan ancaman terhadap keamanan nasional, sambil memperingatkan bahwa China dan Rusia “telah memperhatikan tindakan kelemahan total ini.” Inggris kemudian menunda kesepakatan tersebut, sambil menunggu negosiasi dengan AS.

Kini, “para pejabat AS telah menyusun proposal (pembelian) untuk melewati Inggris dan membuat kesepakatan sendiri untuk mengambil alih Diego Garcia,” menurut laporan Telegraph. Rencana tersebut termasuk di antara beberapa opsi yang sedang dibahas dalam pemerintahan Trump dan menarik perhatian Menteri Keuangan AS Scott Bessent, yang kemudian menyampaikannya kepada Trump, menurut laporan tersebut.

Jika AS menyetujui rencana tersebut, Inggris pertama-tama harus menyerahkan Kepulauan Chagos kepada Mauritius, dan kemudian Washington akan menegosiasikan pembelian tersebut dengan Mauritius. Langkah ini akan membuat Inggris menjadi pihak yang tidak terlibat dalam sengketa wilayah yang telah dikuasainya selama lebih dari dua abad.