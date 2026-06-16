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Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan hingga Berpotensi Hujan

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan hingga Berpotensi Hujan
Cuaca di Jakarta (foto: Okezone)
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JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal sejak dini hari hingga pagi, pada Selasa (16/6/2026).

Berdasarkan prakiraan cuaca, pada periode dini hari hingga pagi hari, sebagian besar wilayah Jabodetabek akan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan tebal.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Suhu udara di Kota dan Kabupaten Bogor berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celsius. Sementara itu, wilayah Jabodetabek lainnya diperkirakan memiliki suhu udara antara 24 hingga 33 derajat Celsius.

Kelembapan udara berada pada kisaran 52 hingga 96 persen, dengan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10–40 kilometer per jam.

Masyarakat juga diimbau mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang yang berpeluang terjadi di sebagian wilayah Jabodetabek pada malam hari.

(Awaludin)

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Topik Artikel :
cuaca jabodetabek BMKG Cuaca
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