BMKG: 5 Daerah Tak Diguyur Hujan Lebih Sebulan, Probolinggo Terlama

JAKARTA - Lima daerah di Indonesia mengalami kategori Hari Tanpa Hujan (HTH) sangat panjang hingga awal Juni 2026, menurut pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kabupaten Probolinggo di Jawa Timur menjadi wilayah dengan periode tanpa hujan terlama, yakni mencapai 42 hari, disusul Kabupaten Bima di Nusa Tenggara Barat (NTB) selama 40 hari.

Sementara itu, Kabupaten Purworejo di Jawa Tengah dan Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masing-masing mencatat 39 hari tanpa hujan. Adapun Kabupaten Merauke di Papua Selatan mengalami 32 hari tanpa hujan.

"Hingga awal Juni ini, sekitar 33,3% Zona Musim di Indonesia (233 ZOM) mengalami musim kemarau," tulis BMKG dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/6/2026).

BMKG melaporkan wilayah yang sedang mengalami musim kemarau meliputi sebagian Aceh, sebagian Sumatera Utara, sebagian Riau, Bengkulu, Sumatera Barat, Jambi, sebagian Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, dan Lampung, serta Banten bagian utara.

"Selanjutnya, sebagian Jakarta, sebagian Jawa Barat, sebagian besar Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Timur, sebagian Bali, sebagian besar NTB, sebagian besar NTT, sebagian Kalimantan Tengah, sebagian kecil Sulawesi Selatan, sebagian Maluku, dan sebagian kecil Papua Selatan," papar BMKG.

BMKG pun mengimbau masyarakat di daerah yang mulai mengalami kekeringan untuk menghemat penggunaan air dan menjaga ketersediaan sumber daya air. Sementara bagi wilayah yang masih sering diguyur hujan, masyarakat diingatkan untuk menjaga kebersihan saluran drainase dan selokan agar aliran air tetap lancar dan risiko genangan dapat diminimalkan.

"Bagi wilayah kering, yuk tetap hemat air. Untuk wilayah yang sering hujan, pastikan selokan bersih agar aliran air lancar," imbau BMKG.

(Rahman Asmardika)

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