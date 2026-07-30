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BMKG: Waspadai Potensi Karhutla Jelang Puncak Kemarau

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |22:30 WIB
BMKG: Waspadai Potensi Karhutla Jelang Puncak Kemarau
Karhutla (Foto: Dok BNPB)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang puncak musim kemarau.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan hingga 28 Juli 2026, pihaknya mencatat sebanyak 4.900 titik panas yang terkonsentrasi di Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Kalimantan Timur.

“Hingga 28 Juli 2026, BMKG mencatat 4.900 titik panas terutama di Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Kalimantan Timur. Kondisi ini perlu diwaspadai menjelang puncak kemarau pada Agustus hingga September sebagai indikasi awal potensi kebakaran hutan dan lahan,” kata Faisal dalam konferensi pers, Kamis (30/7/2026).

Faisal memperkirakan risiko karhutla mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026, dengan wilayah terdampak meluas di Sumatra dan Kalimantan.

“Risiko kebakaran hutan dan lahan diperkirakan mencapai puncak pada Agustus sampai September 2026 dengan wilayah terdampak meluas di Sumatra dan Kalimantan, khususnya Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan,” ujarnya.

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Topik Artikel :
Kebakaran Hutan BMKG karhutla
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