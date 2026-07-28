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BNPB: Karhutla Dominasi Bencana di Wilayah Jawa

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |17:00 WIB
BNPB: Karhutla Dominasi Bencana di Wilayah Jawa
Karhutla (Foto: Dok BNPB)
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JAKARTA - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyebutkan bencana pada periode Senin hingga Selasa, 27–28 Juli 2026, masih didominasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bencana itu terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa.

"Karhutla melanda empat hektare lahan di Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada Sabtu (25/7) pukul 01.30 WIB. Lahan terdampak merupakan kawasan hutan milik Perhutani yang berada di wilayah Dusun III Ngelosari RT 18 RW 04," ujarnya, Selasa (28/7/2026).

Menurutnya, di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dilaporkan si jago merah melalap satu hektare lahan tebu di Desa Jepangrejo, Kecamatan Blora, pada Minggu 26 Juli. Situasi terkini, api sudah berhasil dipadamkan. 

Hampir bersamaan, 1 hektare lahan tebu di Desa Giriwono, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, juga dilaporkan dilahap api pada Minggu 26 Juli sekitar pukul 15.57 WIB. Situasi terkini, api juga sudah berhasil dipadamkan.

"Masih dari wilayah Jawa Tengah, pada Senin (27/7) terjadi kebakaran hutan dan lahan di area persawahan Dukuh Srimulyo RT 15 RW 05, Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kebakaran yang menghanguskan 1 hektare lahan ini diduga dipicu oleh pembakaran sampah yang tidak terkendali oleh warga," tuturnya.

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Topik Artikel :
Kebakaran Hutan BNPB karhutla
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