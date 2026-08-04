Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah, Suhu Capai 32 Derajat Celsius

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta, pada Selasa (4/8/2026) didominasi kondisi cerah sepanjang hari.

Berdasarkan prakiraan BMKG, cuaca cerah diperkirakan terjadi di seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta, mulai dari Kepulauan Seribu hingga Jakarta Timur.

Untuk wilayah Administrasi Kepulauan Seribu, suhu udara diperkirakan berada di kisaran 27-28 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara 76-80 persen.

Sementara itu, Jakarta Pusat diprakirakan cerah dengan suhu berkisar 25-30 derajat Celsius dan kelembapan udara antara 63-90 persen.

Cuaca cerah juga diprediksi menyelimuti Jakarta Utara dengan suhu 26-29 derajat Celsius dan kelembapan 70-87 persen.

Adapun Jakarta Barat diperkirakan memiliki suhu antara 25-31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara 60-93 persen.