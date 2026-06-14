BMKG: Hujan Ringan Diprediksi Guyur Sebagian Besar Jakarta Siang hingga Sore Ini

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca di wilayah DKI Jakarta pada Minggu (14/6/2026) didominasi kondisi berawan hingga hujan dengan intensitas ringan.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman resmi BMKG, pada pagi hari cuaca cerah diperkirakan terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Sementara itu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara diperkirakan berada dalam kondisi berawan tebal.

Memasuki siang hari, hujan dengan intensitas ringan diprediksi mengguyur Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Adapun wilayah Kepulauan Seribu diperkirakan tetap diselimuti awan tebal.

Pada sore hari, hujan ringan masih berpotensi terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Sementara Jakarta Selatan diperkirakan mengalami hujan yang disertai petir. Untuk wilayah Kepulauan Seribu, cuaca diprediksi berawan.

BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan.

Adapun suhu udara di Jakarta hari ini diperkirakan berkisar antara 26°C hingga 31°C, dengan tingkat kelembapan udara berada pada rentang 58% hingga 93%.

(Rahman Asmardika)

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