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Breaking News! Gempa 5.5 Magnitudo Guncang Sarmi Papua, Kedalaman 12Km

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |18:37 WIB
Breaking News! Gempa 5.5 Magnitudo Guncang Sarmi Papua, Kedalaman 12Km
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofosika (BMKG) melaporkan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5.5 di Barat Laut Sarmi, Papua. Kedalaman gempa berada di 12 kilometer. Gempa terjadi pada Jumat, (24/7/2026) pukul 18.11 WIB dengan koordinat gempa berada di 2.38 Lintang Selatan dan 139.01 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.5, 24-Jul-2026 18:11:35WIB, Lok:2.38LS, 139.01BT (23 km BaratLaut SARMI-PAPUA), Kedlmn:12 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG dilihat iNews Media Group.

Adapun titik gempa berada di 23 kilometer Barat Laut Sarmi, Papua dengan kedalaman 12 kilometer.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut..

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” ujar dia.

(Rahman Asmardika)

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