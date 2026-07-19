Gempa M5.0 Guncang Sukabumi Siang Ini, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (M) 5.0 terjadi di Barat Daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat siang ini tak berpotensi tsunami, demikian disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Sebagaimana diberitakan, gempa terjadi pada MInggu, (19/7/2026) pukul 15.11 WIB, dengan pusat gempa berada di 7.70 Lintang Selatan dan 106.54 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.0, 19-Jul-26 15:11:08 WIB, Lok:7.70 LS, 106.54 BT (79 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR), Kedlmn:23 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG, dikutip dari iNews Media Group.

Adapun titik gempa berada di 79 kilometer Barat Daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan kedalaman 23 kilometer.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui apakah ada atau tidaknya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa tersebut. BMKG juga memastikan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami,” ujarnya.

(Rahman Asmardika)

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