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Percepatan Pembangunan di Papua Harus Sejalan dengan Kualitas Pendidikan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |14:32 WIB
Percepatan Pembangunan di Papua Harus Sejalan dengan Kualitas Pendidikan
Percepatan Pembangunan di Papua Harus Sejalan dengan Kualitas Pendidikan/ist
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JAKARTA  - Percepatan pembangunan di Papua harus berjalan seiring penguatan kualitas pendidikan masyarakat. Pembangunan strategis akan memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan dimulai dari pembangunan sumber daya manusia, khususnya melalui peningkatan akses pendidikan  anak-anak Papua.

Demikian disampaikan Tokoh Pendidikan Papua, Sergius Womsiwor, dalam diskusi publik yang diselenggarakan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Aula Anim Ha, Merauke, Papua Selatan Jumat (24/7/2026).

Saat ini, dunia pendidikan di Papua masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tingginya angka anak putus sekolah, keterbatasan akses pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), hingga belum optimalnya perhatian terhadap ketersediaan tenaga pendidik maupun pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik.

Papua

"Persoalan pendidikan di Papua tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sekolah, tetapi juga menyangkut akses, ketersediaan guru, serta dukungan terhadap kebutuhan dasar anak-anak agar mereka dapat mengikuti proses belajar secara berkelanjutan," ujarnya.

Dalam konteks pembangunan, termasuk berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tengah berlangsung di Papua, Sergius menilai perhatian terhadap pendidikan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kebijakan pembangunan.

"Pembangunan infrastruktur akan memberikan manfaat yang optimal apabila diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi anak-anak masyarakat adat di wilayah yang mengalami transformasi pembangunan,"katanya.

Sergius memperkenalkan model layanan pendidikan inklusif melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan pendekatan berbasis asrama. Model tersebut, menurutnya, telah memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak yang selama ini belum mampu menjangkau pendidikan formal karena berbagai keterbatasan.

 

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Topik Artikel :
KKB pendidikan papua
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