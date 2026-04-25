HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Dalami Kasus 2 PRT Loncat dari Lantai 4 Gara-Gara Majikannya Sadis

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |02:08 WIB
Polisi Dalami Kasus 2 PRT Loncat dari Lantai 4 Gara-Gara Majikannya Sadis
Polisi Dalami Kasus 2 PRT Loncat dari Lantai 4 Gara-Gara Majikannya Sadis (Okezone/Riyan Rizki)
JAKARTA - Polisi masih mengusut kasus dua pekerja rumah tangga (PRT) berinisial R dan D yang lompat dari lantai 4 sebuah bangunan kos di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, hingga membuat seorang di antaranya tewas yakni R. Penyelidikan dilakukan oleh tim gabungan Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya.

1. Usut Kasus PRT Loncat

“(Penanganan) masih gabungan Polres Jakpus dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Jumat (24/4/2026).

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold EP Hutagalung menjelaskan, polisi masih mendalami keterangan dari PRT yang selamat. Pihaknya akan memeriksa agen penyalur kedua PRT itu.

“Kami juga akan memanggil agen PRT untuk didalami keterangannya. Langkah ini penting agar penyidik mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh, sehingga penanganan perkara dapat dilakukan secara profesional, cermat, dan berimbang,” ujar Reynold.

Ia menegaskan, penanganan kasus ini mengedepankan aspek kemanusiaan.

"Kami ingin memastikan setiap fakta didalami secara objektif. Di sisi lain, kami juga menaruh perhatian pada kondisi saksi yang selamat, termasuk aspek pemulihan dan pendampingannya," ujarnya.

Diketahui, polisi telah memeriksa majikan PRT tersebut pada Kamis (23/4/2026). Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra menyebut keduanya diduga melompat karena ingin kabur lantaran tidak betah bekerja dengan majikannya.

“Kalau untuk informasi sementara, orang itu katanya enggak betah. Terus dia kabur sama saksi satu. Jadi berdua loncat dari lantai 4,” ujarnya.

 

