Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Dalami Modus Bupati Tulungagung Peras Bawahannya Lewat Surat Pernyataan Pengunduran Diri

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |01:06 WIB
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami modus Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang diduga melakukan pemerasan dengan alat surat pernyataan mengundurkan diri. 

1. Usut Modus Pemerasan

Hal itu didalami saat tim penyidik Lembaga Antirasuah memeriksa sembilan orang saksi terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jumat (24/4/2026). 

"Para saksi didalami soal modus Bupati yang menggunakan surat pernyataan sebagai 'alat pemerasan' kepada para OPD (organisasi perangkat daerah)," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. 

Para saksi terdiri atas ajudan bupati, Sugeng Riadi; serta dua kepala dinas, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Erwin Novianto; dan Kepala Dinas Kesehatan, Desi Lusiana Wardhani. 

Kemudian, Achmat Rifai selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR; Eko Basuki selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR; Erna Suryani selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR; Moch. Nur Alamsyah selaku Kepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR; Johanes Bagus Kuncoro selaku Kepala Bappenda; dan Zahrotul Aini selaku Direktur RSUD ISKAK Tulungagung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214493//kpk-1H0W_large.jpg
KPK Panggil Petinggi 5 Biro Travel Terkait Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214486//kpk-ya9g_large.jpg
Sempat di Saudi, KPK Sebut Tersangka Baru Kasus Kuota Haji Sudah di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214475//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-jyF9_large.jpg
KPK Panggil Ajudan Bupati hingga Kadis Usut Kasus Pemerasan Tulungagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214395//bima_arya-MaHl_large.jpg
Soal Usulan KPK Jabatan Ketum Parpol Dibatasi 2 Periode, Wamendagri: Hati-Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/337/3214325//kpk-ik9W_large.jpg
KPK Usul Ketum Parpol Hanya 2 Periode Berbasis Akademik hingga Kader Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/337/3214318//immanuel_ebenezer_alias_noel-ZWtm_large.jpg
Noel Ebenezer Sebut KPK Alat Pengusaha untuk 'Habisi' Dirinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement