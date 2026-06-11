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KPK Tetapkan 4 Tersangka OTT BPK, Salah Satunya Bupati Muara Enim

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |13:10 WIB
KPK Tetapkan 4 Tersangka OTT BPK, Salah Satunya Bupati Muara Enim
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang tersangka usai menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Operasi senyap ini terkait dugaan suap pengondisian temuan audit BPK di Pemkab Muara Enim.

"Bahwa pasca-KPK menetapkan penyelidikan ini naik ke tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah, KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Kamis (11/6/2026).

Budi menjelaskan, empat orang itu terdiri dari pihak penerima dan pemberi. Salah satu di antaranya adalah Bupati Muara Enim nonaktif, Edison, yang sebelumnya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka di perkara lain.

"Betul. Jadi nanti, karena ini memang dua perkara yang berkaitan, nanti akan cross. Ada dua tersangka yang sama dari perkara sebelumnya dan perkara saat ini," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tersangka lainnya yang terjerat dua perkara adalah Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

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