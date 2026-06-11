KPK Periksa Bupati Muara Enim Edison Usai OTT ASN BPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Muara Enim nonaktif Edison pada Rabu 10 Juni 2026 malam. Pemeriksaan itu dilakukan setelah tim Lembaga Antirasuah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap lima ASN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Edison diperiksa bersama Marketing PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi. Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Pemkab Muara Enim.

"Benar, untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan tangkap tangan dugaan suap pengaturan temuan pemeriksaan BPK di Pemkab Muara Enim," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (11/6/2026).

Diketahui, KPK menggelar OTT di lingkungan BPK. Menurut Budi, OTT ini merupakan kelanjutan dari operasi senyap di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

"KPK kembali melakukan tangkap tangan lanjutan dari perkara tersebut, di mana untuk tangkap tangan kali ini berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan, kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan," kata Budi, Rabu 10 Juni 2026.

(Arief Setyadi )

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