Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Periksa Bupati Muara Enim Edison Usai OTT ASN BPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |09:52 WIB
KPK Periksa Bupati Muara Enim Edison Usai OTT ASN BPK
Bupati Muara Enim Edison (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Muara Enim nonaktif Edison pada Rabu 10 Juni 2026 malam. Pemeriksaan itu dilakukan setelah tim Lembaga Antirasuah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap lima ASN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Edison diperiksa bersama Marketing PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi. Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Pemkab Muara Enim.

"Benar, untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan tangkap tangan dugaan suap pengaturan temuan pemeriksaan BPK di Pemkab Muara Enim," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (11/6/2026).

Diketahui, KPK menggelar OTT di lingkungan BPK. Menurut Budi, OTT ini merupakan kelanjutan dari operasi senyap di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

"KPK kembali melakukan tangkap tangan lanjutan dari perkara tersebut, di mana untuk tangkap tangan kali ini berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan, kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan," kata Budi, Rabu 10 Juni 2026.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/337/3223873/kpk-J4U1_large.jpg
KPK Buka Suara soal Isu Beredarnya Nama-Nama Besar Terseret Kasus MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223563/korupsi_bgn-eXDx_large.jpg
Usut Korupsi BGN, Kejagung Didukung karena Program Strategis Harus Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223496/bupati_muara_enim-S1BY_large.jpg
Breaking News! KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Edison Tersangka Suap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223469/bupati_muara_enim-4cyx_large.jpg
Terjaring OTT KPK, Bupati Muara Enim Edison Diduga Terima Suap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223451/ombudsman-qekb_large.jpg
Kejagung Serahkan Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto ke Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223440/bupati_muara_enim-TDEB_large.jpg
Tiba di KPK, Bupati Muara Enim Edison Bungkam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement