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Ditetapkan Tersangka, Bupati Muara Enim Edison Digiring Pakai Rompi Oranye

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |17:12 WIB
Ditetapkan Tersangka, Bupati Muara Enim Edison Digiring Pakai Rompi Oranye
Bupati Muara Enim Edison digiring keluar KPK mengenakan rompi oranye.
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (9/6/2026) menetapkan Bupati Muara Enim, Edison, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Edison tampak digiring mengenakan rompi oranye bersama para tersangka lainnya pasca-pemeriksaan oleh KPK.

Pantauan di lokasi, Edison keluar dari ruang pemeriksaan pada pukul 16.20 WIB bersama dua orang lainnya, yakni Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani, dan keponakan Bupati, Adi Triyadi. Mereka langsung digiring ke mobil tahanan untuk menjalani masa penahanan.

Sementara itu, Marketing PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi—pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini—sudah turun lebih dulu beberapa jam sebelumnya. Cory juga langsung menaiki mobil tahanan tanpa memberikan keterangan apa pun.

"Dari empat pihak yang ditetapkan tersangka, ada dari sisi penyelenggara negara, ada juga dari sisi swasta. Benar, salah satunya adalah Bupati (ditetapkan sebagai tersangka)," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Selasa.

Budi belum merinci bagaimana konstruksi perkara kasus ini dan berapa dugaan penerimaan uang yang dilakukan Edison. KPK, terang Budi, akan melakukan konferensi pers pada sore ini.

"Terkait dengan dugaan suap yang berkaitan dengan pengadaan-pengadaan di lingkup Pemkab Muara Enim dan juga penerimaan lainnya atau gratifikasi," lanjut Budi.

Dalam perkara ini, KPK juga telah menyita barang bukti berupa uang tunai dan rekening yang nilainya mencapai Rp2 miliar. Uang itu terdiri dari mata uang rupiah dan sejumlah valuta asing.

(Rahman Asmardika)

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