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Ditetapkan Tersangka, Bupati Lombok Barat Ahmad Zaini Miliki Kekayaan Rp25 Miliar

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |10:41 WIB
Ditetapkan Tersangka, Bupati Lombok Barat Ahmad Zaini Miliki Kekayaan Rp25 Miliar
Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menjadi tersangka kasus korupsi.
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JAKARTA - Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Lombok pada Senin (20/7/2026). Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi atas dugaan benturan kepentingan, suap, dan gratifikasi.

Merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 26 Januari 2026, Zaini tercatat memiliki kekayaan mencapai Rp25.567.639.655.

Jumlah tersebut terdiri dari 24 bidang tanah yang tersebar di Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Surabaya senilai Rp14.592.030.000. Harta selanjutnya berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri dari Toyota Avanza 2019 Rp95 juta, Honda Scoopy 2021 Rp10 juta, Toyota Alphard 2023 Rp900 juta, dan Honda HR-V 2024 Rp275 juta.

Harta bergerak lainnya Rp557.500.000, kas dan setara kas Rp9.138.109.655. Dalam laporan kekayaan itu, Zaini tidak mencantumkan kepemilikan utang.

Selain Lalu Ahmad Zaini (LAZ), KPK juga menetapkan Sudirman (SUD) selaku Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Lombok Barat dan Alvonsus Gani (ALG) selaku Direktur Utama Meconel Sistim Instrument, sebagai tersangka.

Ketiganya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Lombok pada Senin, 20 Juli.

"Berdasarkan bukti permulaan yang sah, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu LAZ, SUD, dan ALG," kata Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein saat konferensi pers penahanan, Selasa (21/7/2026).

Taufik menjelaskan, Lalu Ahmad ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan benturan kepentingan, suap, dan gratifikasi.

 

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