Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Edison Tersangka Suap

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |12:43 WIB
Breaking News! KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Edison Tersangka Suap
Bupati Muara Enim Edison (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim, Edison, sebagai tersangka usai melakukan rangkaian operasi tangkap tangan (OTT). Selain Edison, tiga orang lainnya juga turut ditetapkan sebagai tersangka.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo belum merinci siapa tiga orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, ia menyebut para pihak tersebut berasal dari penyelenggara negara dan pihak swasta.

"Dari empat pihak yang ditetapkan tersangka, ada dari sisi penyelenggara negara ada juga dari sisi swasta. Benar, salah satunya adalah Bupati (ditetapkan tersangka)," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selasa (9/6/2026).

Budi mengatakan perkara dugaan rasuah yang menjerat Edison dan tiga orang lainnya itu berkaitan dengan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Selain itu, KPK juga menjerat mereka dengan dugaan gratifikasi.

"Terkait dengan dugaan suap yang berkaitan dengan pengadaan-pengadaan di lingkup Pemkab Muara Enim dan juga penerimaan lainnya atau gratifikasi," lanjut Budi.

Adapun KPK berencana menggelar konferensi pers terkait konstruksi perkara dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (9/6/2026) sore nanti.

Sebelumnya, Edison telah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa pukul 08.51 WIB. Ia langsung menuju ruang pemeriksaan tanpa memberikan keterangan apa pun kepada awak media

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223469/bupati_muara_enim-4cyx_large.jpg
Terjaring OTT KPK, Bupati Muara Enim Edison Diduga Terima Suap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223451/ombudsman-qekb_large.jpg
Kejagung Serahkan Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto ke Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223440/bupati_muara_enim-TDEB_large.jpg
Tiba di KPK, Bupati Muara Enim Edison Bungkam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223433/ombudsman-cPIE_large.jpg
Berkas Lengkap, Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang di Kasus Nikel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223428/silmy_karim-ZWfO_large.jpg
Terungkap! Dua Mobil Porsche Tidak Ada di LHKPN Silmy Karim, KPK: Modus TPPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223361/kejagung-235k_large.jpg
Kejagung Tetapkan Dadan CS Tersangka Jadi Bukti Hukum Tak Pandang Bulu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement