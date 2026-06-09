Tiba di KPK, Bupati Muara Enim Edison Bungkam

JAKARTA - Bupati Muara Enim Edison tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Selasa (9/6/2026).

Pantauan di lokasi, Edison tiba menggunakan mobil penyidik KPK pada pukul 08.51 WIB. Ia tampak mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru-putih dan langsung menuju ruang pemeriksaan.

Edison tampak bungkam saat tiba di KPK. Ia tidak merespons pertanyaan awak media. Edison merupakan salah satu dari 10 orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin 8 Juni 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penyidik telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam kasus ini. Hanya saja, ia belum merinci siapa saja pihak yang dimaksud.

"Berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang diperoleh, diputuskan perkara ini naik ke tahap penyidikan, untuk kemudian menetapkan para pihak sebagai tersangkanya," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa.

(Arief Setyadi )

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