Heboh Emak-Emak Misterius Orasi di Depan Kantor BGN

JAKARTA - Momen unik terjadi saat Aliansi MBG Watch menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu, (10/6/2026). Momen itu terjadi saat aksi akan diakhiri dengan doa dimana seorang ema-emak menggunakan sepeda motor tiba-tiba menepi dan berorasi di depan massa aksi.

Dia menyuarakan keresahannya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saking semangatnya, emak-emak tersebut bahkan berorasi di atas motor yang masih di kendarai dan ia berhentikan di pinggir jalan tepat di depan massa aksi yang melakukan demonstrasi di depan kantor BGN. Dalam orasinya, ia mengungkapkan beberapa kritik terkait program MBG.

“Sudah makanan MBG gak enak, bau tengik, gue cuma butuh duit, gak butuh MBG!,” ungkap dia dalam orasinya, Rabu (10/6/2026).

Sontak salah satu anggota Aliansi MBG Watch pun langsung menghampiri ibu-ibu tersebut dan memberikan pengeras suara.

Sontak aksi sang ibu-ibu itu mengundang perhatian masyarakat di sekitar Kantor BGN yang tengah menyaksikan aksi demonstrasi. Bahkan, beberapa pengendara juga nampak memalingkan pandangan kepada dirinya saat berorasi.

Sebelumnya, puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi MBG Watch melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu, 10 Juni 2026. Mereka menyuarakan keresahan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai harus dievaluasi secara menyeluruh.

Agus Sarwono, Anggota Koalisi MBG Watch mengatakan, pihaknya menuntut agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dihentikan sementara dan dilakukan evaluasi serta perbaikan tata kelola secara menyeluruh. Apalagi, setelah terungkapnya kasus korupsi di lingkungan BGN dengan Dadan Hindayana sebagai tersangka.