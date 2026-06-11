Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh Emak-Emak Misterius Orasi di Depan Kantor BGN

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |03:02 WIB
Heboh Emak-Emak Misterius Orasi di Depan Kantor BGN
Heboh Emak-Emak Misterius Orasi di Depan Kantor BGN/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Momen unik terjadi saat Aliansi MBG Watch menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu, (10/6/2026). Momen itu terjadi saat aksi akan diakhiri dengan doa dimana seorang ema-emak menggunakan sepeda motor tiba-tiba menepi dan berorasi di depan massa aksi.

Dia menyuarakan keresahannya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saking semangatnya, emak-emak tersebut bahkan berorasi di atas motor yang masih di kendarai dan ia berhentikan di pinggir jalan tepat di depan massa aksi yang melakukan demonstrasi di depan kantor BGN. Dalam orasinya, ia mengungkapkan beberapa kritik terkait program MBG.

“Sudah makanan MBG gak enak, bau tengik, gue cuma butuh duit, gak butuh MBG!,” ungkap dia dalam orasinya, Rabu (10/6/2026).

Sontak salah satu anggota Aliansi MBG Watch pun langsung menghampiri ibu-ibu tersebut dan memberikan pengeras suara.

Sontak aksi sang ibu-ibu itu mengundang perhatian masyarakat di sekitar Kantor BGN yang tengah menyaksikan aksi demonstrasi. Bahkan, beberapa pengendara juga nampak memalingkan pandangan kepada dirinya saat berorasi.

Sebelumnya, puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi MBG Watch melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu, 10 Juni 2026. Mereka menyuarakan keresahan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai harus dievaluasi secara menyeluruh.

Agus Sarwono, Anggota Koalisi MBG Watch mengatakan, pihaknya menuntut agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dihentikan sementara dan dilakukan evaluasi serta perbaikan tata kelola secara menyeluruh. Apalagi, setelah terungkapnya kasus korupsi di lingkungan BGN dengan Dadan Hindayana sebagai tersangka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223812//viral-Y5sF_large.jpg
Sony Sonjaya Buka-bukaan soal Korupsi MBG, Kejagung: Kita Cek Alat Buktinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223821//viral-2KcB_large.jpg
LPSK Ternyata Belum Terima Permohonan Perlindungan Justice Collaborator Sony Sonjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223808//kpk-8IW6_large.jpg
Nama Pimpinan KPK Terseret Kasus MBG, Fitroh Rohcahyanto: Saya Tidak Bisnis Dapur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223746//viral-Oxny_large.jpg
Terseret Kasus BGN, KSP Dudung Buka Suara soal Disebut Miliki Dapur MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223629//eks_wakil_kepala_badan_gizi_nasional_sony_sonjaya-YXhD_large.jpg
Ajukan JC, Eks Waka BGN Sony Sonjaya Sebut 26 Nama di BAP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223563//korupsi_bgn-eXDx_large.jpg
Usut Korupsi BGN, Kejagung Didukung karena Program Strategis Harus Bersih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement