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KPK Ungkap OTT ASN BPK Terkait Temuan Pengadaan Smart TV di Muara Enim

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |18:09 WIB
KPK Ungkap OTT ASN BPK Terkait Temuan Pengadaan Smart TV di Muara Enim
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Operasi senyap ini terkait dugaan suap atas temuan BPK soal pengadaan di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan.

"Dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah smart TV yang kemarin sudah kita jelaskan dalam konstruksi perkara Muara Enim," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).

Budi mengungkapkan, suap tersebut diduga dilakukan untuk mengondisikan temuan BPK.

"Sejauh ini berkaitan untuk menutup temuan-temuan BPK berkaitan dengan pengadaan-pengadaan di Pemkab Muara Enim. Salah satunya pengadaan smart TV tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan menangkap 11 orang terkait OTT lanjutan perkara yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison dkk. Beberapa di antaranya merupakan ASN BPK.

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