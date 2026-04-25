Jaga Persatuan Nasional, Diaspora Lombok All Out Dukung Pemerintahan Prabowo

JAKARTA – Warga Lombok perantauan yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Lombok (Himalo) Jakarta, memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini untuk menjaga persatuan nasional dan keberlanjutan pembangunan bangsa.

Demikian disampaikan Ketua Umum Himalo Jakarta, Karman BM saat acara halal bihalal Lombok Rantau, di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

“Acara ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga momentum untuk menyatukan tekad. Kami warga Lombok rantau sepakat mendukung penuh kepemimpinan Prabowo dan Gibran demi Indonesia yang lebih maju,” ujar Karman.

Selain menyampaikan dukungan politik dan moral, acara tersebut juga diisi dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara.

Sejumlah tokoh agama serta sesepuh Lombok rantau memimpin munajat agar Indonesia senantiasa diberi keberkahan, dijauhkan dari perpecahan, serta para pemimpin bangsa diberi kekuatan dalam menjalankan amanah.

Karman menegaskan, bahwa silaturahmi ini menjadi bukti kuat bahwa ikatan persaudaraan semeton Sasak tidak akan pernah terputus meski berada jauh dari kampung halaman.

“Silaturahmi ini adalah bukti bahwa di mana pun kita berada, tali persaudaraan semeton Sasak tidak akan pernah putus. Terima kasih atas kekompakan dan kebersamaan kita semua,” ucapnya.

Dia juga mengajak seluruh warga Lombok rantau untuk bersama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan doa bagi Indonesia agar tetap aman, damai, dan dijauhkan dari segala bentuk perpecahan.

“Mari kita doakan Indonesia agar selalu aman, damai, dan dijauhkan dari perpecahan. Kita doakan juga Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka agar diberi kekuatan dan kemudahan dalam memimpin bangsa ini,” ujarnya.