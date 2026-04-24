HOME NEWS NASIONAL

Bahas Keamanan Nasional, Prabowo Panggil Kapolri ke Hambalang

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |18:59 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (24/4/2026). Pertemuan itu membahas keamanan nasional dan kondisi umum nasional selama 1 jam.

“Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di kediaman Hambalang, Jumat, 24 April 2026,” tulis akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet. 

Dalam pertemuan sekitar 1 jam tersebut dibahas beberapa hal terkait keamanan nasional dan kondisi umum situasi nasional di berbagai sektor strategis.

Salah satu poin utama yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut adalah komitmen Polri dalam meningkatkan profesionalisme personel. Transformasi ini ditekankan mulai dari hulu, yakni proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel, hingga masa kedinasan anggota di lapangan.

“Kapolri juga melaporkan perkembangan sejumlah program strategis Kepolisian, mulai dari penguatan transformasi digital layanan publik, peningkatan profesionalisme anggota sejak proses rekruitmen hingga kedinasan, serta upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat,” tulis keterangan tersebut.

 

