Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Prabowo 2 Angka Keberuntungan di Hidupnya: 8 dan 13 Selalu Muncul

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |12:48 WIB
Cerita Prabowo 2 Angka Keberuntungan di Hidupnya: 8 dan 13 Selalu Muncul
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar Youtube Setpres)
A
A
A

BALI - Presiden Prabowo Subianto menceritakan tentang dua angka yang menurutnya angka keberuntungan. Dia menyebutkan, angka tersebut adalah 8 dan 13.

Hal itu disampaikannya saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, hari ini, Minggu (7/6/2026).

“17 itu kayaknya angka baik ya. Angka proklamasi kita 17 Agustus. 1 tambah 7, 8. Saya waktu dulu di tentara diberi kode/sandi, sandinya adalah 08. Jadi, angka 8 bagi saya sangat angka yang beruntung,” kata Prabowo, Minggu.

Presiden kemudian menceritakan ada dua angka beruntung yang selalu muncul dalam hidupnya, yakni 8 dan 13. Namun, Prabowo tak menjelaskan cerita di balik angka 13 itu.

“Ada dua angka yang beruntung itu, 8 dan 13. Selalu di hidup saya muncul,” ujar dia.

Prabowo menjelaskan, dirinya baru kemarin menyatakan ingin mengunjungi sekolah rakyat di luar Jawa. Dia menyebut dirinya kemudian diajak ke SRMP 17 Tabanan.

“Hari ini, saya tidak pilih, saya tidak tahu, saya hanya mengatakan, baru kemarin saya putuskan, saya mau melihat sekolah rakyat di luar Pulau Jawa. Di Bali ada tidak? Ada. Dibawa ke sini, kebetulan SRMP 17. Jadi memang sudah diatur. Jadi terima kasih kepala sekolah, para guru, Menteri Sosial, pejabat-pejabat Kementerian Sosial,” katanya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/337/3223122/prabowo-RuTj_large.jpg
Curhat Sering Diejek, Prabowo: Kita Balas dengan Sopan Santun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/337/3223116/prabowo-U8Zi_large.jpg
Prabowo Tinjau SRMP 17 Tabanan Disambut Tari Kecak Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/337/3222896/prabowo-J3Qp_large.jpg
Saat Prabowo Kenang Hari Lahir Bung Karno Lewat Potret Sang Proklamator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/337/3222783/prabowo-rHt9_large.jpg
Prabowo Teken Perpres Pengesahan Persetujuan Kopi Internasional 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/337/3222418/prabowo-JALc_large.jpg
3 Pimpinan BGN Jadi Tersangka, Prabowo: Sedih Mengganti Orang yang Saya Sayangi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/337/3222400/prabowo-x6W8_large.jpg
Dadan Cs Jadi Tersangka, Prabowo: Saya Tidak Mau Uang Rakyat Dicuri!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement