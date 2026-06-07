Cerita Prabowo 2 Angka Keberuntungan di Hidupnya: 8 dan 13 Selalu Muncul

BALI - Presiden Prabowo Subianto menceritakan tentang dua angka yang menurutnya angka keberuntungan. Dia menyebutkan, angka tersebut adalah 8 dan 13.

Hal itu disampaikannya saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, hari ini, Minggu (7/6/2026).

“17 itu kayaknya angka baik ya. Angka proklamasi kita 17 Agustus. 1 tambah 7, 8. Saya waktu dulu di tentara diberi kode/sandi, sandinya adalah 08. Jadi, angka 8 bagi saya sangat angka yang beruntung,” kata Prabowo, Minggu.

Presiden kemudian menceritakan ada dua angka beruntung yang selalu muncul dalam hidupnya, yakni 8 dan 13. Namun, Prabowo tak menjelaskan cerita di balik angka 13 itu.

“Ada dua angka yang beruntung itu, 8 dan 13. Selalu di hidup saya muncul,” ujar dia.

Prabowo menjelaskan, dirinya baru kemarin menyatakan ingin mengunjungi sekolah rakyat di luar Jawa. Dia menyebut dirinya kemudian diajak ke SRMP 17 Tabanan.

“Hari ini, saya tidak pilih, saya tidak tahu, saya hanya mengatakan, baru kemarin saya putuskan, saya mau melihat sekolah rakyat di luar Pulau Jawa. Di Bali ada tidak? Ada. Dibawa ke sini, kebetulan SRMP 17. Jadi memang sudah diatur. Jadi terima kasih kepala sekolah, para guru, Menteri Sosial, pejabat-pejabat Kementerian Sosial,” katanya.

(Arief Setyadi )

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